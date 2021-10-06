В Испании огласили трансферные цели «Барселоны»

Вчера стало известно, что «Барселона» в зимнее трансферное окно сможет потратить не более 16 миллионов евро. Таким образом, руководство намерено обмануть систему, заключая арендные соглашения с последующим правом выкупа.

Сегодня авторитетное издание Marca сообщило, на кого каталонцы хотят потратить имеющееся ресурсы. Согласно источнику, клуб ищет усиление на позицию крайнего защитника, а также игрока атакующего плана в среднюю линию.

Добавим, что в последнее время в «Барселону» активно сватают Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити», а также Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». Помимо этого, «сине-гранатовые» продолжают работать над разгрузкой зарплатной ведомости, чтобы стабилизировать финансовое положение.