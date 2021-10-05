Патрик Клюйверт: «Оставьте Кумана в спокойствии и дайте ему просто поработать»

Текущему положению Рональда Кумана в «Барселоне» не позавидует никто – на главного тренера обрушился огромный шквал критики на фоне неудовлетворительных результатов команды.

Однако, на защиту своего соотечественника встал бывший игрок каталонцев Патрик Клюйверт. Он полагает, что проблемы «сине-гранатовых» связаны далеко не в первую очередь с Куманом. «Уволить его – самое простое, что можно сделать. Но изменится ли что-то? Оставьте Кумана в спокойствии и дайте ему просто поработать. Команда сильно преобразилась за последнее время», - сказал Клюйверт в разговоре с журналистами Football Espana.

Добавим, что на днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил в поддержку наставника, опровергнув слухи об отставке.