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Чемпионат Испании. Ла Лига

Патрик Клюйверт: «Оставьте Кумана в спокойствии и дайте ему просто поработать»

05 Октября 2021 • 20:50 Комментировать
Барселона
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Валенсия
1.50 4.50 6.30
17.10 22:00

Текущему положению Рональда Кумана в «Барселоне» не позавидует никто – на главного тренера обрушился огромный шквал критики на фоне неудовлетворительных результатов команды.

Однако, на защиту своего соотечественника встал бывший игрок каталонцев Патрик Клюйверт. Он полагает, что проблемы «сине-гранатовых» связаны далеко не в первую очередь с Куманом. «Уволить его – самое простое, что можно сделать. Но изменится ли что-то? Оставьте Кумана в спокойствии и дайте ему просто поработать. Команда сильно преобразилась за последнее время», - сказал Клюйверт в разговоре с журналистами Football Espana.

Добавим, что на днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил в поддержку наставника, опровергнув слухи об отставке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Патрик Клюйверт
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