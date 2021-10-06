Накануне матча с мадридским «Атлетико» президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил в поддержку главного тренера команды Рональда Кумана, заявив, что голландец продолжит работу в клубе несмотря на появившееся слухи об отставке.

Однако, как стало известно изданию ССМА, чиновник уже был готов к увольнению Кумана. Более того, Лапорта действительно контактировал с рядом тренеров для обсуждения возможного сотрудничества.

Но, оказывается, в последний момент президента от радикальных мер отговорил Йорди Кройфф, сын легендарного футболиста Йохана. Кройфф-младший на данный момент занимает пост советника по спорту в структуре каталонцев. Сообщается, что в личном разговоре с ним Лапорта согласился дать Куману последний шанс, дождавшись конца октября.