«Барселона» надеется расстаться с Юмтити в январе

«Барселона» не желает продолжать выплачивать просто так заработную плату французскому защитнику Самуэлю Юмтити.

В стане каталонцев продолжается конфронтация 27-летнего футболиста с руководством клуба. Игрок обороны не провёл ещё ни одной минуты в текущем сезоне, и пока не похоже, чтобы его положение дел могло серьёзно улучшиться.

По информации Diario Sport, «сине-гранатовые» будут настаивать на уходе Юмтити в январе. В случае, если футболист не согласится добровольно на трансфер, в клубе обещают предпринять необходимые меры.

Напомним, что «Барса» пыталась расстаться с Юмтити летом, но всё завершилось тем, что игрок согласился пойти на снижение оклада.