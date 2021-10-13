В каталонском клубе, видимо, не отказываются от идеи назначения Андреа Пирло на должность главного тренера.

Агент 42-летнего итальянского тренера прокомментировал слухи касаемо вероятного появления экс-наставника «Ювентуса» на «Камп Ноу».

«На мой взгляд, Пирло сделал в Турине всё, что было в его силах. Это был его первый год в статусе тренера. Мы пока не ведём переговоры с «Барселоной», но вскоре они могут начаться», - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Напомним, что «старая синьора» отстранила Андреа Пирло от должности рулевого клуба сразу после окончания сезона 2020/2021, по итогам которого туринцы с огромным трудом сумели попасть в топ-четвёрку Серии А.