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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пирло вскоре может провести переговоры с «Барселоной» слухи

13 Октября 2021 • 16:57 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

В каталонском клубе, видимо, не отказываются от идеи назначения Андреа Пирло на должность главного тренера.

Агент 42-летнего итальянского тренера прокомментировал слухи касаемо вероятного появления экс-наставника «Ювентуса» на «Камп Ноу».

«На мой взгляд, Пирло сделал в Турине всё, что было в его силах. Это был его первый год в статусе тренера. Мы пока не ведём переговоры с «Барселоной», но вскоре они могут начаться», - приводит слова агента Tuttomercatoweb.

Напомним, что «старая синьора» отстранила Андреа Пирло от должности рулевого клуба сразу после окончания сезона 2020/2021, по итогам которого туринцы с огромным трудом сумели попасть в топ-четвёрку Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреа Пирло
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