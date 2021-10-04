Журналист: Отставка Кумана будет стоить «Барселоне» 12 миллионов евро

Стало известно, почему президент «Барселоны» Жоан Лапорта не спешит расставаться с главным тренером команды Рональдом Куманом, под руководством которого каталонцы показывают неудовлетворительные результаты.

Оказывается, чтобы уволить голландца и назначить нового специалиста, клуб вынужден заплатить Куману 12 миллионов евро, сообщает журналист Исаак Фуото в своем «Твиттере». Этот пункт прописан в договоре между сторонами. Согласно правилам Ла Лиги, «Барселона» сможет пригласить нового тренера только после того, как рассчитается с предыдущим наставником. В противном случае, им придется ждать до старта сезона 2022/23.

Стоит отметить, что в условиях финансового кризиса «сине-гранатовые» пока не могут позволить себе такую роскошь. Однако, местные СМИ ранее писали о возможном прекращении сотрудничества с Куманом в случае неудачи в очной встрече с «Реалом» в конце октября.