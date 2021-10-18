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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куман: «Хорошо, что победили, у меня теперь будет два дня спокойствия»

18 Октября 2021 • 00:54 Комментировать
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в поединке против «Валенсии». Напомним, что набранные три очка позволили каталонцам вернуться в гонку за медали чемпионата Испании.

Голландский специалист ответил на вопросы о том, как он справлялся с давлением в последнее время. Наставник заверил, что это даже пошло ему на пользу.

«Хорошо, что победили, у меня теперь будет два дня спокойствия. Очень важно было хорошо начать этот отрезок сезона. Надеюсь, эта игра придаст нам уверенности. Что касается отсутствия людей на трибунах при снятии ограничений, то хочу просто поблагодарить тех болельщиков, которые в конечном итоге пришли нас поддержать», - приводит слова Кумана Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Рональд Куман
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