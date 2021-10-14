«Камп Ноу» впервые будет полностью заполнен с марта 2020 года

Вчера стало известно, что «Барселона» получила разрешение заполнить трибуны «Камп Ноу» на 100% в предстоящем матче испанского первенства против «Валенсии». Сегодня же представители клуба подписали последние бумаги, которые свидетельствуют о снятии ограничений.

Таким образом, впервые с марта 2020 каталонцы смогут впустить на свой домашний стадион около 99 тысяч зрителей, отмечает Mundo Deportivo. Более того, подобное разрешение распространяется и на другую команду региона, «Эспаньол».

Примечательно, что 24 октября на «Камп Ноу» также пройдет дерби с мадридским «Реалом», во время которого ожидается аншглаг. К слову, на данный момент двух заклятых врагов в турнирной таблице Ла Лиги разделяет всего пять очков.