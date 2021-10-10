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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Барселоне» не верят в подписание Холанна

10 Октября 2021 • 16:49 Комментировать
Боруссия Д
...
Майнц
16.10 16:30

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте прокомментировал слухи касаемо потенциального приобретения каталонцами у «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

«Я предпочитаю оставаться осмотрительным. Наш клуб столкнулся с последствиями нешуточного экономического кризиса. Нам следует дважды подумать, чем что-либо делать.

Не могу представить сейчас трансфер Холанна. Мы займёмся глубоким анализом и постараемся найти решение, как нам лучше быть дальше. Сперва нужно заложить прочный фундамент дома, который мы нашли в полуразрушенном состоянии», - цитирует Юсте Marca.

После обновления трансферной стоимости 21-летний норвежец подорожал до 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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