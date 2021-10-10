В «Барселоне» не верят в подписание Холанна

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте прокомментировал слухи касаемо потенциального приобретения каталонцами у «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

«Я предпочитаю оставаться осмотрительным. Наш клуб столкнулся с последствиями нешуточного экономического кризиса. Нам следует дважды подумать, чем что-либо делать.

Не могу представить сейчас трансфер Холанна. Мы займёмся глубоким анализом и постараемся найти решение, как нам лучше быть дальше. Сперва нужно заложить прочный фундамент дома, который мы нашли в полуразрушенном состоянии», - цитирует Юсте Marca.

После обновления трансферной стоимости 21-летний норвежец подорожал до 150 миллионов евро.