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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» близка к продлению контракта с Педри

10 Октября 2021 • 11:51 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

Полузащитник Педри вскоре должен поставить подпись под новым соглашением с «Барселоной».

На «Камп Ноу» пришли к выводу, что двухжильный полузащитник, который в прошлом сезоне провёл 73 матча, заслуживает получить прибавку к заработной плате. По информации Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» настаивали на подписании соглашения на пять лет, тогда как агенты игрока предложили альтернативный вариант – «3+2».

Отметим, что по новому соглашению отступные за хавбека останутся на прежнем уровне – 400 миллионов евро.

В нынешней кампании 18-летний Педри не отличился пока результативными действиями в 4 сыгранных поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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