«Барселона» близка к продлению контракта с Педри

Полузащитник Педри вскоре должен поставить подпись под новым соглашением с «Барселоной».

На «Камп Ноу» пришли к выводу, что двухжильный полузащитник, который в прошлом сезоне провёл 73 матча, заслуживает получить прибавку к заработной плате. По информации Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» настаивали на подписании соглашения на пять лет, тогда как агенты игрока предложили альтернативный вариант – «3+2».

Отметим, что по новому соглашению отступные за хавбека останутся на прежнем уровне – 400 миллионов евро.

В нынешней кампании 18-летний Педри не отличился пока результативными действиями в 4 сыгранных поединках.