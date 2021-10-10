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Чемпионат Испании. Ла Лига

Блан: «В «Барселоне» были допущены колоссальные ошибки»

10 Октября 2021 • 23:08 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан раскритиковал руководство «Барселоны», которое привело клуб к финансовой катастрофе.

- Для французского футбола просто невероятно иметь Месси, Неймара и Мбаппе в лиге. «ПСЖ» с другой планеты, но для Лиги 1 полезно видеть этих футболистов неделю за неделей, - заявил Блан Panenka.

- Если посмотреть на прошлое «Барселоны», там были допущены колоссальные ошибки. Колоссальные. Не только в отношении Месси, но также в целом за последние 4-5 лет. Клуб потерял невероятных футболистов, что непозволительно для такой махины как «Барселона». Нельзя упускать Неймара или Месси, потому что их почти нереально заменить, - добавил Блан, который четверть века назад играл в «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Лоран Блан Сборная Франции
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