Блан: «В «Барселоне» были допущены колоссальные ошибки»

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан раскритиковал руководство «Барселоны», которое привело клуб к финансовой катастрофе.

- Для французского футбола просто невероятно иметь Месси, Неймара и Мбаппе в лиге. «ПСЖ» с другой планеты, но для Лиги 1 полезно видеть этих футболистов неделю за неделей, - заявил Блан Panenka.

- Если посмотреть на прошлое «Барселоны», там были допущены колоссальные ошибки. Колоссальные. Не только в отношении Месси, но также в целом за последние 4-5 лет. Клуб потерял невероятных футболистов, что непозволительно для такой махины как «Барселона». Нельзя упускать Неймара или Месси, потому что их почти нереально заменить, - добавил Блан, который четверть века назад играл в «Барселоне».