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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро дебютировал за «Барселону»

18 Октября 2021 • 08:30 Комментировать
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Аргентинский форвард «Барселоны» Серхио Агуэро наконец-то получил первые игровые минуты в новом клубе.

Кун после своего летнего перехода в стан «сине-гранатовых» лишь в середине октября провёл первый матч за команду Рональда Кумана. Аргентинский нападающий вышел на замену в матче против «Валенсии» в концовке второго тайма – на 87-й минуте, когда счёт уже был 3:1 в пользу каталонцев.

«Рад нашей победе и тому, что провёл первые минуты в футболке этой команды. Благодарен всем за поддержку. Будем двигаться дальше!» - написал игрок своём «Твиттере».

 

 

Благодаря победе в девятом туре «Барселона» набрала уже 15 очков и поднялась на седьмое место Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Серхио Агуэро
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