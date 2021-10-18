Агуэро дебютировал за «Барселону»

Аргентинский форвард «Барселоны» Серхио Агуэро наконец-то получил первые игровые минуты в новом клубе.

Кун после своего летнего перехода в стан «сине-гранатовых» лишь в середине октября провёл первый матч за команду Рональда Кумана. Аргентинский нападающий вышел на замену в матче против «Валенсии» в концовке второго тайма – на 87-й минуте, когда счёт уже был 3:1 в пользу каталонцев.

«Рад нашей победе и тому, что провёл первые минуты в футболке этой команды. Благодарен всем за поддержку. Будем двигаться дальше!» - написал игрок своём «Твиттере».

Feliz por el triunfo y por tener los primeros minutos con esta camiseta. Gracias a todos por el apoyo Y vamos por más!! pic.twitter.com/o1jTjV7S5M — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) October 17, 2021

Благодаря победе в девятом туре «Барселона» набрала уже 15 очков и поднялась на седьмое место Ла Лиги.