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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нерукопожатный: бывший игрок «Валенсии» отказался приветствовать Кумана

15 Октября 2021 • 21:02 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

Давид Альбельда затаил обиду на Рональда Кумана в период выступлений под руководством голландца за «Валенсию».

«Поймите меня правильно, я не желаю ему ничего плохого. Но руку бы Куману я не пожал. Таковы реалии. Этот человек не вызывает у меня симпатию.

И речь даже не о том, какими были методы его тренировок. Дело в том, как он поступал.

Прочитал не так давно интервью Луиса Суареса, и оно напомнило мне мою историю. Уругвайцу по телефону сказали, что не рассчитывают на него. Такое же было и со мной», - передаёт слова Альбельды Marca.

Отметим, что уже в воскресенье, 17 октября, «Барселона» сыграет на своём поле с «Валенсией» в рамках 9-го тура Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Рональд Куман Давид Альбельда
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