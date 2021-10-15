Нерукопожатный: бывший игрок «Валенсии» отказался приветствовать Кумана

Давид Альбельда затаил обиду на Рональда Кумана в период выступлений под руководством голландца за «Валенсию».

«Поймите меня правильно, я не желаю ему ничего плохого. Но руку бы Куману я не пожал. Таковы реалии. Этот человек не вызывает у меня симпатию.

И речь даже не о том, какими были методы его тренировок. Дело в том, как он поступал.

Прочитал не так давно интервью Луиса Суареса, и оно напомнило мне мою историю. Уругвайцу по телефону сказали, что не рассчитывают на него. Такое же было и со мной», - передаёт слова Альбельды Marca.

Отметим, что уже в воскресенье, 17 октября, «Барселона» сыграет на своём поле с «Валенсией» в рамках 9-го тура Ла Лиги.