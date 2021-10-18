​Коутиньо: «Проблемы в «Барселоне» оставили шрам»

Филиппе Коутиньо в воскресенье забил гол за «Барселону» в матче Ла Лиги против «Валенсии». Бразилец смог забить впервые за одиннадцать месяцев.

«Мы все знаем, что я перенёс, но я чувствую себя хорошо. Забитый гол после такого перерыва является хорошим чувством.

У меня больше желания, чем когда-либо, после всего того, через что я прошёл. Это было сложно и тяжело. Теперь это просто шрам, который делает меня сильнее. Я хочу быть успешным и показывать свой лучший футбол», - высказался Коутиньо для клубного канала «Барселоны».

Напомним, «Барселона» обыграла «Валенсию» на своём поле со счётом 3:1.