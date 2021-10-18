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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коутиньо: «Проблемы в «Барселоне» оставили шрам»

18 Октября 2021 • 15:29 Комментировать
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Филиппе Коутиньо в воскресенье забил гол за «Барселону» в матче Ла Лиги против «Валенсии». Бразилец смог забить впервые за одиннадцать месяцев.

«Мы все знаем, что я перенёс, но я чувствую себя хорошо. Забитый гол после такого перерыва является хорошим чувством.

У меня больше желания, чем когда-либо, после всего того, через что я прошёл. Это было сложно и тяжело. Теперь это просто шрам, который делает меня сильнее. Я хочу быть успешным и показывать свой лучший футбол», - высказался Коутиньо для клубного канала «Барселоны».

Напомним, «Барселона» обыграла «Валенсию» на своём поле со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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