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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: «Мы будем покупать только эталонных игроков»

16 Октября 2021 • 09:51 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1.52 4.40 6.30
17.10 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими планами на предстоящее зимнее трансферное окно, а также рассказал, как в будущем намерен перестроить команду.

Чиновник отметил, что каталонцы могут пассивно провести зимнюю кампанию, чтобы сохранить ресурсы уже на следующий год. Также Лапорта изъявил желание не повторять ошибок предыдущего руководства, подписывая «средних» для клуба футболистов.

«Нам нужна конкурентоспособная команда. Мы будем приобретать только эталонных игроков, трансферов ради трансферов не будет. Наша репутация позволяет приглашать лучших мастеров своего дела», - приводит слова президента Diario Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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