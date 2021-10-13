Агент Фати прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с «Барселоной» по новому контракту

После подписания нового трудового договора с полузащитником Педри, руководство «Барселоны» намерено удержать в клубе еще одного молодого футболиста, Ансу Фати.

Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием Marca, агент игрока Жорже Мендеш сегодня прилетел в Каталонию, чтобы провести переговоры с президентом команды Жоаном Лапортой.

Напомним, что действующее соглашение Фати с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года. Стоит добавить, что в «Барселоне» на юного испанца рассчитывают как на будущего лидера коллектива, способного заменить Лионеля Месси.