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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Фати прилетел в Испанию, чтобы провести переговоры с «Барселоной» по новому контракту

13 Октября 2021 • 23:20 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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17.10 22:00

После подписания нового трудового договора с полузащитником Педри, руководство «Барселоны» намерено удержать в клубе еще одного молодого футболиста, Ансу Фати.

Согласно информации, предоставленной авторитетным изданием Marca, агент игрока Жорже Мендеш сегодня прилетел в Каталонию, чтобы провести переговоры с президентом команды Жоаном Лапортой.

Напомним, что действующее соглашение Фати с «сине-гранатовыми» истекает летом следующего года. Стоит добавить, что в «Барселоне» на юного испанца рассчитывают как на будущего лидера коллектива, способного заменить Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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