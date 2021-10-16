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Агуэро: «Роналду больше нападающий, чем Месси»

16 Октября 2021 • 00:24 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
3.40 3.60 2.10
Через 16 ч. 11 мин.

По мнению аргентинского футболиста «Барселоны» Серхио Агуэро, сейчас Криштиану Роналду является более ярко выраженным наконечником атак, чем Лионель Месси. Этим Кун объясняет превосходную статистику 36-летнего португальца.

«Роналду сейчас больше нападающий, чем Месси. Как и любой другой бомбардир, он обладает огромной уверенностью. Это помогает ему улучшать свои показатели. Криштиану забивает голы один за другим», - цитирует Серхио Агуэро El Pais.

С момента возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду успел наколотить в 6 матчах уже 5 голов.

Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за «Пари Сен-Жермен» в 5 играх и забил всего один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Серхио Агуэро
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