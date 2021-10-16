Агуэро: «Роналду больше нападающий, чем Месси»

По мнению аргентинского футболиста «Барселоны» Серхио Агуэро, сейчас Криштиану Роналду является более ярко выраженным наконечником атак, чем Лионель Месси. Этим Кун объясняет превосходную статистику 36-летнего португальца.

«Роналду сейчас больше нападающий, чем Месси. Как и любой другой бомбардир, он обладает огромной уверенностью. Это помогает ему улучшать свои показатели. Криштиану забивает голы один за другим», - цитирует Серхио Агуэро El Pais.

С момента возвращения в «Манчестер Юнайтед» Роналду успел наколотить в 6 матчах уже 5 голов.

Лионель Месси в нынешнем сезоне сыграл за «Пари Сен-Жермен» в 5 играх и забил всего один мяч.