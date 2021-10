Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам

В клубном лазарете «Барселоны» стало на двух пациентов меньше.

Нападающие «сине-гранатовых» Серхио Агуэро и Усман Дембеле встали на ноги и близки к возвращению на поле. Оба игрока были замечены на тренировке в общей группе. Соответствующее фото размещено в официальном клубном аккаунте в «Твиттере».

Welcome back @Dembouz & @aguerosergiokun!



Both started training for part of the session with the rest of the squad today pic.twitter.com/JHbiwmzSkJ