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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам

11 Октября 2021 • 20:50 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1.50 4.50 6.30
17.10 22:00

В клубном лазарете «Барселоны» стало на двух пациентов меньше.

Нападающие «сине-гранатовых» Серхио Агуэро и Усман Дембеле встали на ноги и близки к возвращению на поле. Оба игрока были замечены на тренировке в общей группе. Соответствующее фото размещено в официальном клубном аккаунте в «Твиттере».

 

 

Предполагается, что и аргентинец, и француз будут включены в заявку на предстоящий матч Ла Лиги против «Валенсии», который состоится 17 октября. Для обоих нападающих этот поединок может стать дебютным в нынешнем сезоне.

Напомним, что Агуэро вскоре после своего перехода в «Барсу» травмировал голень. Дембеле же длительное время проходил реабилитацию после перенесенной в августе операции на бедре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро Усман Дембеле
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