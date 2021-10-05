Френки де Йонг: «Барселона» ещё ничего не потеряла»

Несмотря на то, что последние несколько недель стали для «Барселоны» провальными в плане результатов, полузащитник команды Френки де Йонг не лишается оптимизма – он считает, что каталонцы способны реабилитироваться во всех турнирах.

Игрок заявил, что у «сине-гранатовых» хороший состав, которому просто необходимо еще какое-то время. Более того, голландец уверен в преувеличении проблем клуба. «Все еще возможно. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков из лазарета. «Барселона» ничего не потеряла, мы наверстаем упущенное», - цитирует де Йонга издание AD.

Примечательно, что от трех следующих поединков команды будет зависеть судьба Рональда Кумана, а определяющим станет дерби с «Реалом» в конце октября.