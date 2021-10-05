Тебас считает, что «Барселона» могла сохранить Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил допущение, что «Барселона» могла сохранить в своих рядах Лионеля Месси, если бы не приход в клуб Мемфиса Депая и Серхио Агуэро.

Летом нынешнего года каталонцы неожиданно для многих расстались с 34-летним аргентинцем, не сумев договориться с ним о продлении контракта.

«Была договорённость, что «Барселона», в случае подписания контракта с инвестиционным фондом CVC, сможет направить 15% от полученных доходов на подписания игроков. По моему мнению, они были в состоянии удержать Месси.

Но Лапорта поступил иначе, пригласив Агуэро и Депая. Если бы не они, Лео мог бы играть на «Камп Ноу», - приводит слова Тебаса Cope.