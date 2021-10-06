Суарес до сих пор в обиде на «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Луис Суарес не может забыть о том, при каких обстоятельствах состоялся его уход из «Барселоны» чуть более года назад.

«Больше всего меня задело, как они это сделали. Я дал так много клубу и не заслуживал такого отношения к себе. Им следовало сесть со мной за стол и всё объяснить.

Мы занимались расторжением контракта, но в то же время мне говорили, что рассчитывают на меня в матче с «Вильярреалом». Нельзя усидеть на двух стульях. Меня отправили тогда тренироваться в одиночестве на третье или четвёртое поле. Такие вещи не забываются», - цитирует Суареса ESPN.

Напомним, что в последнем туре Ла Лиги «эль пистолеро» отличился в воротах бывшего клуба гола, после чего сымитировал разговор по телефону.