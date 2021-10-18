Линекер: «У «Барселоны» светлое будущее с такими юными виртуозами»

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о победе каталонской «Барселоны» над «Валенсией» в матче чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:1.

«Отличная игра с прекрасным голом в исполнении Ансу Фати. Это невероятный футболист, который обладает огромным талантом. Пока не все гладко, но в будущем у команды светлое будущее с такими юными виртуозами», - гласит сообщение англичанина в твиттер-аккаунте.

Благодаря победе подопечные Рональда Кумана набрали 15 баллов после восьми матчей и занимают седьмую строчку в турнирной таблице.