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Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»

11 Октября 2021 • 15:22 Комментировать
Барселона
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Валенсия
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17.10 22:00

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы и занимается в общей группе команды, готовясь к матчу с «Барселоной». Тем не менее, есть вероятность, что против каталонского гранда россиянин не сыграет. Об этом заявил его отец, Дмитрий Черышев.

- Дискомфорт немного присутствует. Здесь такая травма, которая в первое время будет давать о себе знать, а потом полностью уйдет, - приводит слова Черышева-старшего «Спорт-Экспресс». Он также добавил, что окончательное решение по потенциальному выходу Дениса на поле примут врачи и тренеры.

Вместе с Черышевым в обойму вернулись ранее травмированные Хосе Луис Гайя и Карлос Солер.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Дмитрий Черышев
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