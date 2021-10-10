Это’о: «Будет непросто принять вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов»

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’о поражён текущим состоянием дел в команде.

- «Барселона» заставляет меня страдать. Сейчас тяжелые времена для всех нас, влюбленных в этот клуб. Будет непросто принять вылет из Лиги чемпионов, хотя я надеюсь, что этого не случится, - приводит слова камерунца Marca.

- «Барселона» плохо начала сезон, но «эль класико» - особенный матч, и игроки должны выжать из себя максимум для того, чтобы изменить ход сезона. Победа над «Реалом» сравнима с 6 очками. Я играл в финалах Лиги чемпионов, но могу сказать, что «эль класико» уникальное. С ним ничто не сравнится.

На старте Лиги чемпионов каталонцы дважды проиграли со счетом 0:3, «Баварии» и «Бенфике».