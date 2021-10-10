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Чемпионат Испании. Ла Лига

Это’о: «Будет непросто принять вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов»

10 Октября 2021 • 22:25 Комментировать (2)
Барселона
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Валенсия
1.50 4.50 6.30
17.10 22:00

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’о поражён текущим состоянием дел в команде.

- «Барселона» заставляет меня страдать. Сейчас тяжелые времена для всех нас, влюбленных в этот клуб. Будет непросто принять вылет из Лиги чемпионов, хотя я надеюсь, что этого не случится, - приводит слова камерунца Marca.

- «Барселона» плохо начала сезон, но «эль класико» - особенный матч, и игроки должны выжать из себя максимум для того, чтобы изменить ход сезона. Победа над «Реалом» сравнима с 6 очками. Я играл в финалах Лиги чемпионов, но могу сказать, что «эль класико» уникальное. С ним ничто не сравнится.

На старте Лиги чемпионов каталонцы дважды проиграли со счетом 0:3, «Баварии» и «Бенфике».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самюэль Это-О
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Venge
10 Октября 2021 в 22:34
Руслан Ситяшенко, здесь немного неправды, надо поправить
"На старте Лиги чемпионов каталонцы дважды проиграли со счетом 0:3 «Ювентусу» и «Бенфике»."
Руслан Ситяшенко
10 Октября 2021 в 23:07

спасибо

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