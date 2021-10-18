Куман - о Фати: «Барселоне» не хватало игрока такого уровня»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман отметил игру нападающего Ансу Фати во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счетом 3:1, один из мячей забил 18-летний форвард.

«Для команды очень важно, чтобы Ансу вышел на свой пик. Мы согласовали с врачами план действий. Будем менять его по ходу ближайших игр, чтобы не рисковать после травмы. «Барселоне» не хватало футболиста такого уровня. Фати обладает отличной скоростью и способен решать моменты один в один», - цитирует голландского специалиста AS.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Ансу принял участие в трех встречах и отметился двумя голами.