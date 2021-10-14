Дни бразильского плеймейкера Филлипе Коутиньо в «Барселоне», по всей видимости, уже сочтены – игрок так и не сумел впечатлить тренерский штаб и совет директоров клуба, поэтому будет выставлен за дверь уже в зимнее трансферное окно.

Испанское издание El Chiringuito уверяет, что инициатором ухода Коутиньо является сам президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Владелец каталонцев намерен найти на полузащитника покупателя, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее появилась информация, что Коутиньо может вернуться в Англию – согласно различным слухам, в нем заинтересованы «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Арсенал». Добавим, что в свое время «сине-гранатовые» отдали за бразильца около 150 миллионов евро.