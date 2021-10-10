У «Барселоны» есть план Б на случай, если не получится договориться о продлении отношений с Усманом Дембеле.

Каталонцы намереваются пригласить в свои ряды форварда «Манчестер Сити». По информации Diario Sport, вероятность оформления данной сделки существенно вырастет, если клубу Ла Лиги не удастся договориться о пролонгации контракта Усмана Дембеле. От француза требуют пойти на снижение оклада, что явно не входит в его планы на «Камп Ноу».

Отметим, что Рахим Стерлинг в последнее время перестал считаться безальтернативной фигурой в основном составе «горожан». Англичанин обеспокоен своим положением на «Этихаде» и готов рассмотреть возможность получения работы за рубежом.