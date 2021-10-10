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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» готовится арендовать Стерлинга слухи

10 Октября 2021 • 16:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бёрнли
1.15 8.00 18.00
16.10 17:00

У «Барселоны» есть план Б на случай, если не получится договориться о продлении отношений с Усманом Дембеле.

Каталонцы намереваются пригласить в свои ряды форварда «Манчестер Сити». По информации Diario Sport, вероятность оформления данной сделки существенно вырастет, если клубу Ла Лиги не удастся договориться о пролонгации контракта Усмана Дембеле. От француза требуют пойти на снижение оклада, что явно не входит в его планы на «Камп Ноу».

Отметим, что Рахим Стерлинг в последнее время перестал считаться безальтернативной фигурой в основном составе «горожан». Англичанин обеспокоен своим положением на «Этихаде» и готов рассмотреть возможность получения работы за рубежом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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