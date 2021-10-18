«Барселона» готовит иск против бывшего президента

Нынешнее руководство «Барселоны» изучает возможность подачи иска в суд против Хосепа Бартомеу, экс-президента клуба.

Совет правления клуба призвал президента Жоана Лапорту подать в суд на его предшественника. Бартомеу считают прямым виновником возникших у клуба проблем с платёжеспособностью.

«У меня предостаточно оснований, чтобы обратиться в суд. Когда увидим признаки противоправных действий, не станем медлить с принятием соответствующих мер. Но мы пойдём в суд только в том случае, если будем чётко понимать возможность своей победы в нём», - цитирует Жоана Лапорту Marca.

Ранее Хосеп Бартомеу призвал боссов «Барселоны» прекратить обвинять его в проблемах клуба.