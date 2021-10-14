Бартомеу заявил, что нынешнее руководство «Барселоны» не должно приплетать его к проблемам клуба

Руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой сейчас активно пытается вытащить клуб из финансового кризиса. Согласно последней отчетности, у каталонцев осталось около 500 миллионов евро задолженности.

Представители «сине-гранатовых» не раз обвиняли в проблемах команды экс-владельца Хосепа Бартомеу, но он оказался не согласен с критикой в свой адрес. В разговоре с журналистами издания Marca он назвал причины случившегося.

«Нам не угрожало банкротство, это ложь. Мы пострадали в экономическом плане из-за пандемии, это весь секрет. Ответственность за финансовые результаты прошедшего года несут нынешние руководители, а не я», - прокомментировал Бартомеу.