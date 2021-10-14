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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бартомеу заявил, что нынешнее руководство «Барселоны» не должно приплетать его к проблемам клуба

14 Октября 2021 • 14:56 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
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17.10 22:00

Руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой сейчас активно пытается вытащить клуб из финансового кризиса. Согласно последней отчетности, у каталонцев осталось около 500 миллионов евро задолженности.

Представители «сине-гранатовых» не раз обвиняли в проблемах команды экс-владельца Хосепа Бартомеу, но он оказался не согласен с критикой в свой адрес. В разговоре с журналистами издания Marca он назвал причины случившегося.

 «Нам не угрожало банкротство, это ложь. Мы пострадали в экономическом плане из-за пандемии, это весь секрет. Ответственность за финансовые результаты прошедшего года несут нынешние руководители, а не я», - прокомментировал Бартомеу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Бартомеу
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