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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» следит за ситуацией в «Барселоне» слухи

10 Октября 2021 • 13:55 Комментировать
Байер Л
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Бавария
4.70 4.30 1.65
17.10 16:30
В Мюнхене внимательно наблюдают за текущей обстановкой в каталонском клубе, испытывающем трудности финансового характера.

Чемпионы Германии будут не прочь переменить одного или даже нескольких футболистов из состава «Барселоны» в свои ряды. Согласно информации источника Diario Sport, мюнхенцам интересны услуги голкипера Марка-Андре тер Штегена, защитника Сержиньо Деста, а также хавбека Педри.

В случае, если «Барселона» будет вынуждена выставить кого-либо из вышеназванной троицы на трансфер, баварцы окажутся в первых рядах желающих трудоустроить футболистов испанского гранда на «Альянц Арене».

По последним сведениям, Педри близок к подписанию с «блаугранас» нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Марк-Андре Тер Штеген Педри Сержиньо Дест
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