В Мюнхене внимательно наблюдают за текущей обстановкой в каталонском клубе, испытывающем трудности финансового характера.

Чемпионы Германии будут не прочь переменить одного или даже нескольких футболистов из состава «Барселоны» в свои ряды. Согласно информации источника Diario Sport, мюнхенцам интересны услуги голкипера Марка-Андре тер Штегена, защитника Сержиньо Деста, а также хавбека Педри.

В случае, если «Барселона» будет вынуждена выставить кого-либо из вышеназванной троицы на трансфер, баварцы окажутся в первых рядах желающих трудоустроить футболистов испанского гранда на «Альянц Арене».

По последним сведениям, Педри близок к подписанию с «блаугранас» нового контракта.