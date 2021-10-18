Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Коутиньо отметился забитым голом впервые за 11 месяцев

18 Октября 2021 • 00:38 Комментировать
Барселона
3:1
Валенсия
окончен

Сегодняшний поединок против «Валенсии» выдался для «Барселоны» удачным по всем статьям. Подопечные Рональда Кумана добыли уверенную победу, впритык приблизившись к командам из верхней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Более того, забитыми мячами в игре отметились Ансу Фати и Филлипе Коутиньо. Для юного испанца это был первый выход в стартовом составе за почти год отсутствия из-за проблем с коленом, а бразилец впервые за 11 месяцев записал на свой счет гол. В последний раз полузащитник поражал ворота соперников еще в ноябре 2020 года.

Также дебютный матч за каталонцев провел нападающий Серхио Агуэро, вышедший на замену на 87-минуте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сельта 0:1 Севилья
окончен Вильярреал 1:2 Осасуна
окончен Барселона 3:1 Валенсия
18.10  20:00 Алавес ... Бетис 3.55 3.4 2.15
18.10  22:00 Эспаньол ... Кадис 1.79 3.65 4.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
00:54 · Испания. Ла Лига
Куман: «Хорошо, что победили, у меня теперь будет два дня спокойствия»
00:38 · Испания. Ла Лига
Коутиньо отметился забитым голом впервые за 11 месяцев
17 Октября
23:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» разобралась с «Валенсией» 4
23:53 · Испания. Ла Лига
Черышев сыграл 15 минут в матче с «Барселоной» после возвращения
23:10 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» обратила своё внимание на украинского голкипера слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» Йович может оказаться в АПЛ слухи
22:11 · Англия. Премьер-лига
Кунде попросил агента связаться с руководством «МЮ» слухи
21:38 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в концовке «Осасуне»
21:29 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал, в какие клубы собирался инвестировать до «Вальядолида»
21:14 · Испания. Ла Лига
Черышев начнет в запасе поединок с «Барселоной»
19:25 · Испания. Ла Лига
«Севилья» скромно переиграла «Сельту»
18:42 · Испания. Ла Лига
Агуэро впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч
18:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги ответил на критику представителей «Барселоны»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может обменять Бэйла на форварда «Арсенала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «Эльче»
Все новости
Рекомендуем