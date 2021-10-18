Коутиньо отметился забитым голом впервые за 11 месяцев

Сегодняшний поединок против «Валенсии» выдался для «Барселоны» удачным по всем статьям. Подопечные Рональда Кумана добыли уверенную победу, впритык приблизившись к командам из верхней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Более того, забитыми мячами в игре отметились Ансу Фати и Филлипе Коутиньо. Для юного испанца это был первый выход в стартовом составе за почти год отсутствия из-за проблем с коленом, а бразилец впервые за 11 месяцев записал на свой счет гол. В последний раз полузащитник поражал ворота соперников еще в ноябре 2020 года.

Также дебютный матч за каталонцев провел нападающий Серхио Агуэро, вышедший на замену на 87-минуте.