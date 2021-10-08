Усман Дембеле близок к возвращению на поле

Французский вингер Усман Дембеле, выступающий в испанской Ла Лиге за каталонскую «Барселону», вскоре вернется на поле. Об этом рапортует Diario Sport. Футболист находится в лазарете с июня.

Согласно данным журналистов, возвращение Усмана планируется на следующей неделе. Француз может появиться на поле в поединке против «Валенсии». Эта встреча запланирована на 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Дембеле провел 30 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.