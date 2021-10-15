​Педри: «Барселона» снова станет великой»

В пятницу 18-летний полузащитник Педри подписал контракт с «Барселоной», что было анонсировано днём ранее. Как известно, новое соглашение между клубом и полузащитником рассчитано на текущий сезон и ещё на четыре сезона. Выкупить Педри у «Барселоны» можно будет за 1 миллиард евро – такая сумма прописана в новом договоре как отступные.

«Барселона» переживает трудные времена. Но у нас лучший клуб в мире, и наш клуб снова станет великим», - высказался Педри на пресс-конференции после подписания контракта.

«Отступные в миллиард евро? Это признак того, что клуб в меня верит», - сказал 18-летний футболист.