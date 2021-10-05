Стало известно, сколько «Барселона» сможет потратить на трансферы зимой

Жоан Лапорта продолжает пытаться вытянуть «Барселону» из финансового кризиса. Новоиспеченному президенту уже удалось закрыть часть долгов, но самое сложное клубу предстоит еще пережить в будущем.

Учитывая экономические проблемы, каталонцам также будет нелегко в зимнее трансферное окно усилить текущий состав, о чем неоднократно в своих интервью просил наставник Рональд Куман. Местное издание Mundo Deportivo уверяет, что в январе «Барселона» сможет потратить не более 16 миллионов евро.

Такой расклад событий обусловлен правилами Ла Лиги на основе финансовой отчетности клуба. Однако, сообщается, что «сине-гранатовые» попытаются выйти из ситуации путем заключения арендных соглашений с последующим правом выкупа футболистов.