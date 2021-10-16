Куман оценил форму Агуэро

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман поведал о состоянии здоровья аргентинского форварда команды Серхио Агуэро.

«Он уже намного в лучшем состоянии. В минувшем поединке Серхио провел на поле 20-25 минут, все прошло удачно. Но пока Агуэро не хватает оптимальных физических кондиций. Думаю, он наберет форму в ближайшее время. Что касается его уровня, то он не подвергается сомнению. Вскоре он наберет кондиции и будет готов помогать команде», - приводит слова специалиста Sport.es.

33-летний аргентинец пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом, перейдя из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.