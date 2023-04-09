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Эдегор: «Сумасшедший матч»

09 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать (1)
Ливерпуль
2:2
Арсенал
окончен

В центральном матче тридцатого тура АПЛ «Ливерпуль» ушел от поражения в игре с «Арсеналом», хотя в первом тайме проигрывал в счете 0:2. Полузащитник «канониров» Мартин Эдегор рассказал о том, что он думает по итогам игры.

- Это был сумасшедший матч. Начали мы очень хорошо, первые минут 40 до их первого гола контролировали игру. Но они смогли переломить матч. Они много создавали, хорошо, что нас выручал Ремсдейл. Жаль, что не заработали больше очков, но надо довольствоваться и тем, что есть, - цитирует слова Эдегора BBC Sport.

В следующем туре миссия «Арсенала» будет полегче - команде предстоит сразиться с «Вест Хэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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Комментарии (1)
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LMI
09 Апреля 2023 в 21:09
Да не сумашедший, а плохой
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