«Ливерпуль» ускоряет переговоры по трансферу Макаллистера

«Ливерпуль» всерьёз намерен побороться с другими клубами Английской премьер-лиги за трансфер полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера. По информации от журналиста Маттео Моретто, мерсисайдцы в последнее время ускорились в переговорах по приобретению аргентинца.

Макаллистер с большой долей вероятности будет продан ближайшим летом. Помимо «Ливерпуля» в услугах аргентинца заинтересованы такие команды, как лондонский «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Макаллистер в нынешнем сезоне отметился 8 голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии. В декабре Алексис выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины.