Де Дзерби отчитал тренера «Тоттенхэма» перед матчем

В субботу в Английской премьер-лиге проходит матч между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». Перед стартовым свистком тренеры команд Кристиан Стеллини и Роберто де Дзерби пожали друг другу руки, после чего рулевой «чаек» стал что-то горячо высказывать в адрес оппонента, указывая на него пальцем. Выглядело это так, будто де Дзерби отчитывает Стеллини. В чём суть этого диалога, пока непонятно.

Следить за матчем между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что Кристиан Стеллини временно тренирует «Тоттенхэм» после отставки Антонио Конте.