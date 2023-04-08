Тоттенхэм - Брайтон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Соседи по турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» и «Брайтон», проведут матч 30-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» всё ещё без главного тренера, но в любом случае в последних поединках всё было неплохо, как и у соперника, который не потерял шансы на зону Лиги чемпионов. Еще один фактор - эти команды на протяжении пяти лет не играют между собой вничью.

Как сложится этот матч, узнаем после 17:00, эфир на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.