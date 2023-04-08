Де Дзерби: «Я хорошо знаю лучшие качества Колвилла»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, чем полезен для команды центральный защитник Леви Колвилл, который в данный момент выступает за «чаек» на правах аренды из лондонского «Челси».

«Я хорошо знаю лучшие качества Колвилла. Леви является левоногим защитником и это помогает нам строить атаки другим образом. Он даёт нам разные решения при построении атак», – сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что «Брайтон» попробует купить Колвилла на постоянной основе в конце сезона. «Челси» при этом не хочет терять игрока и намерен предложить ему новый контракт.