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Де Дзерби: «Я хорошо знаю лучшие качества Колвилла»

08 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать
Вулверхэмптон
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Челси
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Через 0 ч. 13 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, чем полезен для команды центральный защитник Леви Колвилл, который в данный момент выступает за «чаек» на правах аренды из лондонского «Челси».

«Я хорошо знаю лучшие качества Колвилла. Леви является левоногим защитником и это помогает нам строить атаки другим образом. Он даёт нам разные решения при построении атак», – сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что «Брайтон» попробует купить Колвилла на постоянной основе в конце сезона. «Челси» при этом не хочет терять игрока и намерен предложить ему новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Роберто де Дзерби Леви Колвилл
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЧЕЛСИ
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