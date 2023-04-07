«Тоттенхэм» заинтересовался 16-летним шотландским защитником

Скауты лондонского «Тоттенхэма» не сидят сложа руки - они обратили внимание на 16-летнего шотландского защитника из «Килмарнока» Бена Браннана. Сейчас он находится на экспресс-просмотре в лондонском клубе, и, в случае положительного решения, будет оформлен полноценный трансфер. Условия потенциального соглашения Football Insider, увы, не сообщает.

В предстоящие выходные «Тоттенхэм» сразится в тридцатом туре английского чемпионата с «Брайтоном», это случится уже в субботу. Сейчас лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.