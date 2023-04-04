Де Дзерби: «В Италии ещё больше давления на тренеров, чем в Англии»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о сложности работы в Англии и Италии.

СМИ регулярно связывают 43-летнего итальянского рулевого с возможным назначением в один из топ-клубов Серии А и Премьер-лиги.

«Частые тренерские отставки в Англии? Думаю, тренерам придаётся слишком большое значение – роль игроков гораздо важнее. Что касается давления, то я не думаю, что в Англии его больше, чем в Италии, поскольку в Италии тренером является каждый из 60 миллионов жителей», – заявил на пресс-конференции наставник «Брайтона».

Напомним, что недавняя отставка Грэма Поттера из «Челси» – 13-я в текущем сезоне АПЛ, что является абсолютным рекордом чемпионата.