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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Дзерби: «Я не хочу давить на судей»

09 Апреля 2023 • 19:46 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Брайтон
окончен

В тридцатом туре английского чемпионата громко заявил о себе итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который устроил скандальчик в игре с «Тоттенхэмом», а его команда проиграла со счетом 1:2. Де Дзерби был удален арбитром матча из своей зоны, но сам он, поостыв, заявил, что не хочет воевать с судьями.

- Я не хочу оказывать давление на судей. Я не люблю эти обсуждения с ними. Многие из этих ситуаций , по-моему, вполне ясны. Но у каждого может быт свое мнение. Моя главная задача - делиться с игроками своими игровыми идеями, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Челси». 

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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