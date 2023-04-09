​Де Дзерби: «Я не хочу давить на судей»

В тридцатом туре английского чемпионата громко заявил о себе итальянский наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби, который устроил скандальчик в игре с «Тоттенхэмом», а его команда проиграла со счетом 1:2. Де Дзерби был удален арбитром матча из своей зоны, но сам он, поостыв, заявил, что не хочет воевать с судьями.

- Я не хочу оказывать давление на судей. Я не люблю эти обсуждения с ними. Многие из этих ситуаций , по-моему, вполне ясны. Но у каждого может быт свое мнение. Моя главная задача - делиться с игроками своими игровыми идеями, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Челси».