Стеллини: «Мы отпраздновали гол Хынмина»

В тридцатом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» одолел «Брайтон», а первый гол в этой игре забил Сон Хынмин, который стал первым азиатским игроком, добравшимся до цифры в 100 голов в АПЛ. Как пояснил временно исполняющий обязанности тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини, он отпраздновал этот гол с Соном в раздевалке.

- Да, отменный гол. Такие голы дарят Сонни еще больше уверенности в себе. Я счастлив за него. Конечно, мы отпраздновали в раздевалке его сотый гол в АПЛ, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

Теперь «Тоттенхэму» предстоит сразиться в следующем туре с «Борнмутом».