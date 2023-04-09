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Стеллини: «Мы отпраздновали гол Хынмина»

09 Апреля 2023 • 06:01 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Брайтон
окончен

В тридцатом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» одолел «Брайтон», а первый гол в этой игре забил Сон Хынмин, который стал первым азиатским игроком, добравшимся до цифры в 100 голов в АПЛ. Как пояснил временно исполняющий обязанности тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини, он отпраздновал этот гол с Соном в раздевалке.

- Да, отменный гол. Такие голы дарят Сонни еще больше уверенности в себе. Я счастлив за него. Конечно, мы отпраздновали в раздевалке его сотый гол в АПЛ, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

Теперь «Тоттенхэму» предстоит сразиться в следующем туре с «Борнмутом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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