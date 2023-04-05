Три клуба АПЛ ведут борьбу за Кима Мин Джэ

Центральный защитник «Наполи» Ким Мин Джэ привлекает всё больше интереса из Английской премьер-лиги.

26-летний футболист является одной из ключевых фигур в «Наполи» в своём дебютном сезоне после переезда в Италию. Согласно сведениям Daily Mail, главными претендентами на южнокорейского центрбека сейчас являются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», об интересе которых уже сообщалось ранее, также в гонке участвует «Тоттенхэм». В контракте Мин Джэ прописаны отступные в размере 45 млн евро. «Наполи» работает над новым трудовым договором для своей звезды.

В активе Ким Мин Джэ два забитых мяча и один ассист в 36 матчах текущего сезона.