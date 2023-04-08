Хынмин Сон первым из азиатов забил 100 голов в АПЛ

В субботу «Тоттенхэм» принимает «Брайтон» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии. Автором первого гола в этом матче стал нападающий Хын-Мин Сон. Теперь на счету корейца 100 голов в АПЛ. Сон стал первым азиатским футболистом, сумевшим покорить эту отметку, на что обращает внимание Squawka.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Если брать все официальные турниры, то Хын-Мин Сон провёл за «шпор» 364 матча, в которых забил 142 гола и отдал 78 результативных передач на партнёров.