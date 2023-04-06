«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за Макаллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер летом может сменить клубную прописку, сообщает TyC Sports Сесар.

По информации источника, интерес к 24-летнему аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». «Брайтон» уже вступил в переговоры с потенциальными покупателями.

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 42 миллиона евро.

В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл 24 матча, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Цвета «Брайтона» Макаллистер защищает с начала 2019 года.