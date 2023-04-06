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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль» поспорят за Макаллистера

06 Апреля 2023 • 10:05 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брайтон
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08.04 17:00

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер летом может сменить клубную прописку, сообщает TyC Sports Сесар.

По информации источника, интерес к 24-летнему аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». «Брайтон» уже вступил в переговоры с потенциальными покупателями.

Действующий контракт Макаллистера с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 42 миллиона евро.

В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провёл 24 матча, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Цвета «Брайтона» Макаллистер защищает с начала 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Брайтон Алексис Макаллистер
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