Де Дзерби пояснил причину стычки со Стеллини

У Антонио Конте, покинувшего лондонский «Челси», остались достойные последователи в смысле эмоциональности - его соотечественники Роберто де Дзерби повздорили вчера еще перед матчем, затем уже во время матча и оба в итоге схлопотали по красной карточке. После игры де Дзерби ответил на вопросы журналистов о том, что стало причиной стычки.

- Я привык уважать всех, и я хочу того же самого к себе, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

В следующем туре «Брайтону» предстоит сразиться в Лондоне с местным «Челси», эта игра состоится пятнадцатого апреля. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.