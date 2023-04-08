«Тоттенхэм» выбрал приоритетного кандидата на должность тренера

После отставки Антонио Конте «Тоттенхэм» ищет нового главного тренера для команды. Вероятно, он будет назначен летом, а пока что со «шпорами» будет работать Кристиан Стеллини.

Как сообщает Football Insider, ссылаясь на свои источники, в качестве приоритетного кандидата «Тоттенхэм» выбрал Юлиана Нагельсманна. Лондонскому клубу очень нравится 35-летний специалист, и «шпоры» сделают всё, чтобы заполучить немца.

Напомним, что недавно Нагельсманн был уволен из «Баварии». Руководители мюнхенского клуба приняли такое решение из-за отсутствия прогресса.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.