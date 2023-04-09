Стеллини: «Сыграли сложный матч с одной из лучших команд АПЛ на данный момент»

В тридцатом туре английского чемпионата «Тоттенхэму» удалось обыграть «Брайтон», и временно исполняющий обязанности наставника лондонского клуба Кристиан Стеллини считает, что ему удалось обыграть одну из лучших команд Англии на настоящий момент.

- Мы сыграли непростой матч против одной из лучших команд в лиге на данный момент. Создавали шансы, заработали победу. Это не удача, а наша заслуга, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата лондонскому «Тоттенхэму» предстоит разбираться с «вишнями» из Борнмута, это случится пятнадцатого апреля.